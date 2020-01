Schalke 04 tira braçadeira de capitão a Nubel após acordo com o Bayern Munique

Anunciado no sábado como reforço do Bayern Munique para a próxima temporada, o guarda-redes Alexander Nubel começou esta segunda-feira a sofrer as consequências da sua decisão em deixar o Schalke 04 a custo zero.





A primeira delas foi anunciada pelo técnico David Wagner, que à imprensa alemã deu conta da decisão de retirar a braçadeira de capitão ao guardião de 23 anos. "Colocámos os prós e contras na mesa e decidimos que seria melhor para a equipa retirar-lhe esse estatuto, pois acabaria sempre por ser um motivo de preocupação", assumiu Wagner.Por saber fica agora se o seu estatuto de titular sairá também beliscado nesta situação...