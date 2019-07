Soa o alarme em Munique: jogadores pedem mais contratações

O Bayern Munique pode ter voltado a ser campeão alemão na última temporada, mas fê-lo com 'apenas' 78 pontos, a pontuação mais baixa das últimas sete campanhas. E em relação à Liga dos Campeões, a equipa de Niko Kovac não foi além dos oitavos de final, caindo aos pés do Liverpool.Recordando também que, em novembro, Kovac esteve para sair do clube e que, no final da época, saíram Franck Ribéry e Arjen Robben, Karl-Heinz Rummenigge prometeu um rejuvenescimento do plantel antes do final da temporada passada.E o diretor-geral do Bayern, para já, garantiu as contratações de Pavard, Lucas Hernández e Arp, todas antes do fim da última época. Nos últimos três meses, não chegaram mais reforços a Munique. Algo que já mereceu reparos dos próprios jogadores, nomeadamente Lewandowski e Kimmich."Há que esperar por novas contratações. O Bayern precisa de novos reforços para ganhar a Liga dos Campeões. Toda a gente sabe que não é bom termos poucos jogadores na equipa. Espero que algo aconteça nos próximos dias", disse o avançado polaco antes do jogo com o Arsenal, para a International Champions Cup.O defesa alemão alinhou pelo mesmo discurso. "É preciso contratar para ser candidato na Europa. Nesta altura temos 17 jogadores de campo no plantel profissional e isso é mau", disse.