Spartak Moscovo goza com proposta do Bayern por Mané: da Eurovisão ao novo clube de Messi

Sadio Mané viu uma proposta do Bayern Munique ser inicialmente rejeitada por parte do Liverpool que foi motivo de gozo por parte do Spartak Moscovo. A conta de Twitter dos russos na sua versão inglesa é conhecida por tiradas hilariantes e esta foi mais uma. Desta feita, o emblema da capital russa imaginou uma proposta ao avançado Alexander Sobolev:"Caro Spartak Moscovo,Gostaríamos de fazer uma oferta por um jogador vosso, o Alexander Sobolev. Oferecemos 1.000 euros de valor inicial incluindo os seguintes objetivos:- 10 milhões de euros se o Bayern ganhar o Festival da Eurovisão;- 15 milhões de euros se o Manchester United ganhar um troféu;- 20 milhões de euros se o Lionel Messi reforçar o Real Madrid.Com os melhores cumprimentos,Bayern Munique".O avançado senegalês já disse publicamente que quer fazer a vontade ao povo da terra-natal mas, segundo o jornal 'The Times', as condições iniciais apresentadas pelos bávaros para contratarem o vencedor da Taça das Nações Africanas foram consideradas "cómicas". O Spartak aproveitou a deixa...