Taça da Alemanha: Union Berlin elimina Wolfsburgo e avança para os 'quartos'

O Union Berlin apurou-se esta terça-feira para os quartos de final da Taça da Alemanha de futebol, ao vencer em casa o Wolfsburgo por 2-1, continuando a boa temporada que o levou ao segundo lugar do campeonato.

Finalistas vencidos em 2000/01, a equipa da capital alemã procura nova presença na final da Taça, tendo hoje contado com o defesa português Diogo Leite no onze, operando uma reviravolta após o ex-Benfica Luca Waldschmidt adiantar os forasteiros, logo aos cinco minutos.

Knoche empatou pouco depois, aos 12 minutos, mas foi só aos 79', por Behrens, que o Union selou a reviravolta, tendo ainda que aguentar desde os 87 e até final com menos um, após a expulsão de Giesselmann.

Segunda, com 36 pontos, na Bundesliga, a um do líder e campeão Bayern Munique, a formação de Berlim segue em frente e deixa pelo caminho o sétimo classificado do campeonato.

No primeiro jogo de hoje, e dos oitavos de final, o Estugarda confiou em Gil Dias, reforço vindo do Benfica na segunda-feira, para vencer o secundário Paderborn (2-1), com um tento do extremo de 26 anos, aos 86', e um golo de Guirassy, aos 90'+5.

Na quarta-feira, o Leipzig, detentor do troféu, defronta o Hoffenheim, enquanto o Mainz recebe o Bayern Munique, recordista da prova com 20 cetros.