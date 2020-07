Tanguy Kouassi assina pelo Bayern Munique até 2024

O futebolista francês Tanguy Kouassi foi oficializado esta quarta-feira como reforço do Bayern Munique, com os alemães a assinaram contrato com o central, de 18 anos, ex-Paris Saint-Germain, até 2024.

"Pensamos que é um dos grandes talentos da Europa. O seu lugar preferencial é a defesa central, mas pode fazer várias posições. Estamos seguros de que fará uma grande carreira em Munique e que é um reforço para a nossa equipa", justificou o diretor desportivo do Bayern, Hassan Salihamidzic.

A saída de Kouassi, que esta época ainda se dividiu entre os juniores e os seniores do PSG, é um duro golpe para o emblema francês, pelo qual o defesa fez a formação, mas sem que o clube conseguisse assinar um contrato profissional com o jogador.

"Não era o momento de deixar o clube, de todo. Tínhamos confiança nele, teve minutos. Pode jogar a 6 ou a defesa central, é, de facto, um jogador chave. Não entendo, estou triste, mas Ok, é assim mesmo", comentou na última semana o treinador do PSG, Thomas Tuchel.

Esta época, o jovem foi várias vezes titular na equipa do PSG e esteve em 13 jogos, e apontando três golos.