Tiago Dantas elogiado na estreia: «Vamos ter muitas alegrias com ele»

Tiago Dantas disputou este sábado a sua primeira partida com a camisola da equipa B do Bayern Munique, ao jogar 90 minutos diante do Kaiserslautern, em jogo da 3.Liga. E apesar de o marcador não se ter movido do 0-0 inicial, a verdade é que o português saiu de campo como um dos elementos em destaque, merecendo elogios tanto por parte dos adeptos nas redes sociais como também do próprio técnico Holger Seitz.





"Fez um jogo totalmente inspirado, sempre a pensar de forma ofensiva e vertical. Deu para ver bem a sua mentalidade. Vamos ter muitas alegrias com ele", atirou o técnico, mostrando-se claramente entusiasmado com aquilo que acabara de ver do médio que chegou aos bávaros por empréstimo do Benfica.Nas redes sociais, refira-se, houve quem tenha comparado Tiago Dantas a Thiago, o ex-jogador do Bayern Munique, que no defeso se transferiu para o Liverpool. Curiosamente, Dantas atuou com o número 6, que na equipa principal dos bávaros era precisamente envergada pelo espanhol...