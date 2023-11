Tiago Tomás assiste e Wolfsburgo elimina Leipzig da Taça da Alemanha

O Leipzig, vencedor das últimas duas edições da Taça da Alemanha, foi afastado nos 16 avos de final pelo Wolfsburgo, com o internacional sub-21 português Tiago Tomás a assistir para o único golo do jogo.

A jogar em casa, na Volkswagen Arena, o Wolfsburgo adiantou-se no marcador aos 14 minutos, com o checo Václav Cerný a aproveitar o passe do jogador luso (formado no Sporting) para decidir a eliminatória.

Isto, no mesmo dia em que o Union Berlim, adversário do Sporting de Braga na Liga dos Campeões, foi eliminado nos 16 avos de final da competição ao perder em Estugarda por 1-0.

Um golo do avançado alemão Denis Undav, aos 45 minutos, garantiu a passagem do Estugarda, atual terceiro classificado da Bundesliga, aos oitavos de final da Taça da Alemanha.