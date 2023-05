Tiago Tomás marca mas não evita eliminação do Estugarda nas 'meias' da Taça da Alemanha

O Estugarda de Tiago Tomás foi esta quarta-feira eliminado nas meias-finais da Taça da Alemanha ao perder, por 3-2 (depois de ter estado a vencer por 1-0), diante do Eintracht Frankfurt de Aurélio Buta (entrou aos 46'), com a equipa do lateral-direito português a seguir para a final da competição, onde já está o Leipzig de André Silva.

O jovem avançado emprestado pelo Sporting apontou o primeiro golo da partida, adiantando o Estugarda no marcador ao minuto 19, uma vantagem que durou até ao final da primeira parte. No arranque da segunda metade, o Eintracht Frankfurt entrou melhor e rapidamente deu a volta ao resultado, com golos de Ndicka (51') e Kamada (55'), médio criativo japonês que está na lista de possíveis reforços do Benfica para a próxima temporada.

Ao minuto 77, Kolo Muani aumentou a vantagem do Eintracht Frankfurt para dois golos (3-1), desde a marca dos 11 metros.



O melhor que o Estugarda conseguiu foi reduzir a desvantagem para apenas um golo, através de Millot (83').

Já perto dos descontos, Sosa foi expulso por acumulação de cartões amarelos (85'), deixando o Estugarda reduzido a 10 elementos.

A final da competição será então discutida entre RB Leipzig e Eintracht Frankfurt, com o encontro decisivo a dar-se a 3 de junho, em Berlim.