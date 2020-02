Treinador do Bayer Leverkusen diz que Tapsoba contou os "segredos todos" do FC Porto

O treinador do Bayer Leverkusen, Peter Bosz, afirmou esta quarta-feira que aprendeu os "segredos todos" do FC Porto através de Tapsoba, ex-futebolista do Vitória de Guimarães, destacando as qualidades "físicas e técnicas" da equipa portuguesa.

"Conhecemos bem o FC Porto. O Tapsoba contou-nos os segredos todos. É uma equipa muito importante, com grandes qualidades físicas e técnicas", afirmou Peter Bosz, na conferência de imprensa de antevisão do jogo de quinta-feira, dos 16 avos de final da Liga Europa.

Edmond Tapsoba, defesa central do Burquina Faso, de 21 anos, ingressou no Bayer Leverkusen na reabertura do mercado de transferência, em janeiro, depois de ter passado os últimos três anos em Portugal, primeiro no Leixões e depois no Vitória de Guimarães.

O técnico holandês desvalorizou o facto de a sua equipa ser apontada como favorita no jogo da primeira mão, mas assumiu o desejo de vencer e, se possível, por muitos golos.

"Isso de ser ou não favorito não interessa. Quero sempre ganhar. Seja em casa ou fora. Quero ganhar sempre. Espero um jogo muito tático, muito físico e espero que tenha muitos golos, especialmente para o nosso lado", referiu.

O jogo entre o Bayer Leverkusen e o FC Porto está agendado para as 20:00 (hora de Lisboa), naquela cidade alemã.