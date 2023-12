Uli Hoeness: «Regresso de Toni Kroos à seleção alemã? Seria um sinal titânico»

Toni Kroos anunciou o adeus à seleção alemã em 2021, mas o médio do Real Madrid admitiu, perante a insistência de Antonio Rüdiger, que está a ponderar voltar a representar a Mannschaft. Quem parece não gostar da ideia é Uli Hoeness, presidente honorário do Bayern Munique."O regresso? Seria um sinal ‘titânico’. O Toni Kroos é um futebolista extraordinário, mas não creio que seja possível que ele salve o futebol alemão", referiu Uli Hoeness em declarações à televisão austríaca ‘Servus TV’.O antigo futebolista foi ainda questionado sobre a opinião dos comentadores alemães que são a favor do regresso do médio do Real Madrid: "Não me preocupo muito com comentadores televisivos. Eles sabem sempre o que é melhor, mesmo que não tenham feito nada além de serem futebolistas".Recorde-se que Antonio Rüdiger revelou à DAZN que deseja que o companheiro do Real Madrid volte a representar a seleção alemã: "Um jogador como ele, que ainda joga ao alto nível, tem de estar aqui. A sua qualidade de passe é de outro planeta. Tudo o que ele faz é realmente impressionante. Adoraria que ele voltasse a jogar pela seleção nacional".Toni Kroos acabou por responder a Antonio Rüdiger, também à DAZN: "Tive de pensar nisso durante muito tempo, apanhou-me desprevenido, porque foi ele quem pensou nisto. Isso fez-me pensar e dar-lhe uma resposta que não posso dar hoje".