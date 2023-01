Union Berlim de Diogo Leite vence dérbi e recupera viceliderança na Bundesliga

O Union Berlim, com o defesa português Diogo Leite em campo, manteve este sábado a boa campanha na Liga alemã de futebol e recuperou a viceliderança, ao vencer fora no dérbi com o Hertha, por 2-0.



Com um golo em cada parte, de Danilho Doekhi, aos 44 minutos, e de Paul Seguin, as 67, a equipa confirmou o favoritismo, diante de um Hertha que é 17.º e penúltimo classificado, com apenas três vitórias em 18 jornadas.

O triunfo permitiu ainda ao Union recuperar o segundo lugar, provisoriamente nas 'mãos' do Leipzig, que venceu na sexta-feira o Estugarda (2-1), com a equipa de Berlim a ter agora os mesmos 36 pontos do líder Bayern Munique. O campeão alemão, que não vence há duas jornadas, empates com Colónia e Leipzig, tem menos um jogo, que disputa ainda hoje em casa com o Eintracht Frankfurt, quinto classificado.

Em outros jogos da tarde, o Friburgo venceu em casa o Augsburgo (14.º), por 3-1, e subiu à zona de 'Champions', ao quarto lugar, com 34 pontos, mas podendo ainda ser igualado pelo Eintracht, caso a formação de Frankfurt vença o Bayern.

A maior surpresa nos jogos da tarde aconteceu com a derrota do Wolfsburgo, que vinha de uma série de seis triunfos consecutivos, em casa do Werder Bremen (2-1), emblema que, em contraponto, vinha de quatro derrotas e é 10.º classificado.

O Wolfsburgo, que é sétimo, a dois pontos da zona europeia, saiu derrotado com um 'bis' de Fullkrug (24, de grande penalidade, e 77 minutos), enquanto o seu golo foi apontado já nos descontos por Kevin Paredes. Já o Hoffenheim, com o reforço de inverno Brooks (ex-Benfica) a titular e Eduardo Quaresma no banco, continua a sua má série, sem vencer há oito jogos (seis derrotas e dois empates), desde 18 de outubro. A equipa, 13.ª, perdeu desta vez em casa com o Borussia Moenchengladbach, oitavo, por 4-1.

O Mainz, em sentido contrário e porque também não vencia desde outubro (quatro derrotas e dois empates), parece ter dado um pontapé na crise, ainda que a vitória, com goleada, tenha sido ao aflito Bochum, com um triunfo por 5-2 e um 'hat trick' do austríaco Onisiwo.