Union Berlim e Hertha empatam no dérbi da capital

O Union Berlim mantém-se na perseguição aos lugares europeus, apesar de este domingo ter cedido um empate 1-1 na receção ao rival Hertha, no dérbi da capital que fechou a 27.ª jornada da Liga alemã de futebol.

A formação da casa inaugurou o marcador logo aos 10 minutos, num pontapé bem colocado por Robert Andrich, só que o Hertha repôs a igualdade ainda no primeiro tempo, através de uma grande penalidade convertida pelo belga Dodi Lukebakio, aos 35.

O Union Berlim continua no 7.º lugar da Bundesliga, com 39 pontos, a quatro de Bayer Leverkusen, 6.º , e Borussia Dortmund, 5.º , ambos com 43, enquanto o Hertha é 14.º, com 25, apenas dois acima da zona de despromoção.

Pouco antes do dérbi da capital germânica, o Estugarda venceu o Werder Bremen por 1-0, graças a um autogolo do sueco Ludwig Augustinsson, aos 81 minutos, que lhe permitiu fechar a ronda com os mesmos pontos do Union Berlim e do Borussia Mönchengladbach.