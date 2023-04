Union Berlim empata e falha aproximação ao duo da frente na Alemanha

O Union Berlim falhou este domingo a aproximação ao duo da frente da Bundesliga, ao empatar em casa a um golo com o Bochum, em jogo da 28.ª jornada, permitindo ainda a aproximação do Friburgo.

Terceiro classificado, agora com 52 pontos, o Union Berlim desperdiçou a oportunidade de se aproximar do duo da frente, Bayern Munique (59 pontos) e do segundo classificado, Borussia Dortmund (57 pontos), que empataram no sábado com Hoffenheim (1-1) e Estugarda (3-3), respetivamente.

O defesa português Diogo Leite entrou na formação da capital da Alemanha aos 65, já depois dos golos de Juranovic (45'+3), para os berlinenses, e de Stoger, aos 55', para o Bochum (15.º com 27).

O Friburgo bateu fora, por 2-1, o Werder Bremen, que se adiantou por Maximilian Philipp aos 46 minutos, mas permitiu a reviravolta. O médio húngaro Roland Sallai marcou para o Friburgo, aos 67 minutos, após assistência de Lucas Holer, e os papéis inverteram-se apenas quatro minutos depois, com Sallai a fazer o passe decisivo para Holer.

O Friburgo está no quinto posto da Bundesliga, com 50 pontos, a apenas um ponto do Leipzig, que ocupa o quarto e último lugar de acesso à Champions, e a dois do Union Berlim, enquanto o Werder Bremen segue em 12.º, com 32 pontos.

Por seu turno, o Bayer Leverkusen, sexto com 44 pontos, empatou a zero na deslocação ao terreno do Wolfsburgo, nono com 40.