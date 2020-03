Union Berlim inicia venda de salsichas e cervejas... virtuais

É a prova de que o futebol é bem mais do que onze jogadores de cada lado, um equipa de arbitragem e uma bola... Depois do caso do Levski Sofia, que conseguiu vender 10 mil bilhetes virtuais para o seu encontro com o Ludogorets, agora chega-nos a história do Union Berlim, que este sábado decidiu iniciar a venda de salsichas e cervejas virtuais, numa iniciativa que visa essencialmente ajudar a suportar os gastos do clube num período sem jogos.





Uma ideia original, que surgiu na sequência de uma vaga de mensagens por parte dos próprios adeptos a questionar de que poderiam ajudar neste momento complicado devido à suspensão dos jogos pelo coronavírus."Muitos adeptos escreveram-nos nos últimos dias a perguntar de que formam poderiam continuar a suportar o clube. Entre eles estava uma ideia irresistível com uma forma de continuarmos a brindar juntos: 'mima-te' com uma salsicha virtual, aprecia uma cerveja virtual e ajuda o nosso clube com a tua doação", podia ler-se na página criada para o efeito, na qual estão disponíveis as duas opções, cada uma a troco de 2,5€.Não sabemos ao certo quantos adeptos aderiram a esta ideia, mas conhecendo a fidelidade dos fãs do Union Berlim... acreditamos que tenham sido em bom número...