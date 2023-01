Union Berlim vence Werder Bremen com Diogo Leite a titular

O Borussia Dortmund ganhou esta quarta-feira ao Mainz, por 2-1, o mesmo resultado obtido pelo Union Berlim frente ao Werder Bremen, enquanto o Eintracht Frankfurt empatou fora com o Friburgo (1-1), aquecendo os lugares cimeiros da Liga alemã de futebol.



A vitória do Borussia Dortmund (quinto com 31 pontos), com o internacional português Raphael Guerreiro no onze, no terreno do Mainz (12.º com 20) só chegou na reta final do jogo de fecho da 17.ª jornada da Bundesliga, com o norte-americano Giovani Reyna a dar os três pontos aos forasteiros, após golos de Lee Jae-Sung, logo aos dois minutos, para o Mainz, e de Ryerson, aos quatro.

O duelo entre Union Berlim, segundo com 33 pontos e com o central Diogo Leite a titular, e Werder Bremen, deu vitória para a equipa da capital, também por 2-1, com os golos de Haberer (18) e Behrens (46) para a formação visitante, e com Pieper, aos 13, a marcar para o 11.º classificado, que segue com 21 pontos.

Já o Eintracht Frankfurt, no quarto posto com 31 pontos e com Buta como suplente utilizado, empatou na deslocação ao campo do Friburgo (em sexto com os mesmos 31 pontos), com golos de Kolo Muani (42) e Ginter (47), respetivamente.

Nos outros jogos do dia, o Augsburgo (14.º com 18) bateu o Borussia Mönclhengladbach (nono com 22), por 1-0, e o Bayer Leverkusen (oitavo com 24) ganhou ao Bochum (16.º com 16), por 2-0.

O Bayern Munique continua a liderar a Bundesliga, com 36 pontos, depois de somar dois empates consecutivos, o último frente ao Colónia, em casa, na terça-feira.