Verdadeiro ou falso? Vídeo de Haaland desperta atenção mundial

O vídeo de Erling Haaland a fazer magia com três bolas de futebol sobrepostas está a inundar as redes sociais e ajudar a fazer crescer ainda mais o 'mito' do avançado do Borussia Dortmund. Mas, inevitavelmente, há quem desconfie de tamanha façanha.

No Record odiamos ser aqueles que destroem a magia dos grandes momentos, mas a verdade é que estas imagens, muito provavelmente, não são reais.

Bolas Bolas

Como defende David Moore, que também se encarregou de analisar a fundo o vídeo, a cada vez que uma marca ou personalidade atira o famoso "isto é real, confiem em nós", como o Dortmund referiu no Twitter, algo não está bem.



O primeiro detalhe a desconfiar é o facto de ser fisicamente impossível colocar três bolas sobrepostas e, pior ainda, rematá-las sem que as de baixo se movam.

Também as trajetórias dos esféricos não são normais nestas imagens. E depois de uma repetição exaustiva entendemos que algo foi editado.

De resto, há quem já tente demonstrar, também em vídeo, como se pode ter feito algo do género.

Super rough edit as to how Dortmund might have made the Erling Haaland ball stack video. pic.twitter.com/SK8hzeLQk4 — I Love Shakhtar Donetsk (@buffafalos) October 14, 2021







A discussão está aberta mas a verdade é que no universo do futebol já houve outros caso do género. Quem pode esquecer este 'Joga Bonito" de Ronaldinho?