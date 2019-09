Waldschmidt pode deixar Friburgo no final da época por 23 milhões de euros

Avançado em destaque neste arranque de temporada, algo que lhe valeu uma convocatória à seleção principal da Alemanha, Luca Waldschmidt está apostado em dar que falar nos próximos meses e o Friburgo já está de certa forma precavido para essa potencial 'explosão' do seu avançado. Assim, segundo o 'Bild', está desde já definido um valor para a sua saída no próximo verão, um valor do qual o conjunto alemão não tenciona descer: 23 milhões de euros.





Pretendido pelo Benfica no defeso, Waldschmidt não foi reforço essencialmente devido às exigências do Friburgo, algo que agora se tornará ainda mais complicado, até porque em face da chamada à Mannschaft o cerca dos gigantes europeus acabará por se intensificar. Refira-se que o avançado, de 23 anos, tem contrato até 2022 com a sua atual equipa.