Werder Bremen vence Hertha Berlim na abertura da 12.ª jornada

O Werder Bremen venceu esta sexta-feira por 1-0 na receção ao Hertha Berlim, no jogo de abertura da 12.ª jornada da Liga alemã de futebol, regressando aos triunfos após duas derrotas consecutivas.

O único golo da partida foi apontado pelo avançado Niclas Fullkrug, já aos 85 minutos, garantindo os três pontos para a equipa da casa.

Com este resultado, o Werder Bremen regressou aos triunfos e está provisoriamente no sexto lugar do campeonato, com 18 pontos, enquanto o Hertha Berlim, que vinha de um triunfo na ronda anterior, é 13.º, com 11 pontos.

O campeonato é liderado pelo Union Berlim, com 23 pontos, seguido pelo Bayern Munique, que soma menos um ponto