Wolfsburgo justifica regresso aos treinos após críticas: «Temos de estar preparados»

Com casos de coronavírus a alastrarem por toda a Europa, incluindo na Alemanha, onde até a chanceler Angela Merkel está de quarentena: foi neste cenário que o Wolfsburgo decidiu regressar aos trabalhos mesmo sem saber se será retomada a Bundesliga em que data.

Antes de entrarem no centro de treino, os jogadores tiveram de medir a temperatura e a reunião foi feita no auditório. O plantel ainda foi dividido em quatro grupos que se equiparam em balneários diferentes. Os jogadores só fizeram trabalho físico e, após cada atleta ter usado o chuveiro, o mesmo foi desinfetado.

Wolfsburgo ao contrário do Mundo: voltou aos treinos e em condições insólitas



Estes cuidados não convenceram a generalidade dos alemães e começaram a chover críticas nas redes sociais quando o clube divulgou a imagem dos trabalhos no seu site. Perante as críticas o diretor desportivo do clube, Jörg Schmadtke, tentou justificar... o injustificável. "O regresso da Bundesliga está agendado para 2 de abril e mesmo sabendo que não é um prazo realista, temos de estar preparados", afirmou o dirigente.