André Silva chega aos 24 golos na presente edição da Bundesliga: veja o lance

André Silva voltou esta terça-feira a marcar pelo Eintracht Frankfurt no triunfo (2-0) diante do Augsburgo e atingiu os 24 golos na presente edição da Bundesliga.





O internacional português fez o segundo tento da sua equipa, aos 58 minutos, num belo cabeceamento após assistência de Kostic. Com este golo André Silva volta a isolar-se no 2.º lugar da lista de melhores marcadores, com mais um golo marcado do que Haaland (Dortmund) mas ainda longe de Lewandowski (Bayern), que conta já 35 remates certeiros.