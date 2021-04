André Silva continua imparável e já leva 25 golos na Bundesliga: veja o lance

André Silva marcou este sábado pelo segundo jogo consecutivo e chegou aos 25 golos na Bundesliga. O internacional português iguala Cristiano Ronaldo, Messi e Erling Haaland na corrida à Bota de Ouro, que tem como líder destacado Robert Lewandowski, com 36 golos.





O antigo avançado do FC porto apontou, de cabeça, ao minuto 90, o golo do Eintracht Frankfurt na derrota ( 3-1 ) diante do Bayer Leverkusen. Veja o lance: