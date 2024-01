Aurélio Buta celebra número redondo na vitória do Eintracht Frankfurt

Aurélio Buta teve dois motivos para celebrar este sábado. O lateral-direito formado do Benfica fez o jogo número 50 pelo Eintracht Frankfurt, na vitória em casa do RB Leipzig, por 1-0.O internacional jovem português, atualmente com 26 anos, entrou aos 63 minutos, para o lugar de Van de Beek, quando o único golo da partida, assinado por Ansgar Knauff (7'), já tinha sido marcado, ajudando a sua equipa a levar essa vantagem até ao apito final.Nestes 50 jogos pelo Eintracht Frankfurt, Buta somou 19 vitórias, 15 empates e 16 derrotas, tendo marcado quatro golos e feito cinco assistências, apesar de ser defesa.Com a vitória de hoje, o Eintracht Frankfurt surge em posição europeia (6.º lugar), com 27 pontos, e aproximou-se na tabela da Bundesliga ao RB Leipzig, 4.º classificado, com 33 pontos.