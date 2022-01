Gonçalo Paciência atingiu os 250 jogos da carreira profissional

Desde que subiu ao futebol profissional, em 2012/13, para representar a equipa B do FC Porto, Gonçalo Paciência disputou 250 jogos oficiais. A marca redonda foi atingida na noite desta sexta-feira, num jogo de má memória coletiva para o Eintracht Frankfurt, que perdeu em casa (0-2) , frente ao Arminia Bielefeld, em jogo da 20.º jornada da Bundesliga.No total desses jogos, divididos por clubes e seleções, o filho do antigo avançado, Domingos Paciência, apontou 68 golos e conquistou dois campeonatos: um português, pelo FC Porto, em 2017/18, e outro grego, ao serviço do Olympiacos, em 2016/17.Numa carreira que tem sido uma prova de superação constante, sobretudo devido a lesões e problemas de saúde que foi ultrapassando com grande dedicação, outro ponto alto foi a estreia pela Seleção Nacional, pelas mãos de Fernando Santos, em novembro de 2017, frente aos Estados Unidos (1-1). Na outra internacionalização AA do currículo, frente à Lituânia, dois anos mais tarde, apontou um dos golos da goleada lusa (6-0). Na seleção Olímpica, refira-se ainda, também tem um registo profícuo: 4 jogos e três golos. Já com a carreira profissional em curso, também representou os sub-19, sub-20 e sub-21 das quinas.No que toca a clubes, o percurso iniciou-se no FC Porto, primeiro na equipa B e, depois, na principal, e prosseguiu com passagens por Académica, Olympiacos, Rio Ave, V. Setúbal, Schalke O4 e Eintracht Frankfurt, atual equipa que é também a que mais vezes representou na carreira profissional, em 76 jogos oficias.Na presente temporada, já participou em 15 jogos, quase todos eles a saltar do banco e, mesmo assim, já leva quatro golos na contabilidade pessoal. Números que Gonçalo Paciência pretende aumentar até ao final da época para ajudar o Eintracht Frankfurt a apurar-se para as competições europeias da próxima época e para levar a equipa o mais longe possível na presente edição da Liga Europa.