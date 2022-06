Götze revela os fatores que o levaram a assinar pelo Eintracht Frankfurt

Mario Götze falou esta terça-feira aos canais oficiais do Eintracht Frankfurt, clube pelo qual assinou um contrato válido para as três próximas temporadas, revelando os fatores que o levaram a escolher o emblema da Bundesliga, em detrimento de outras propostas que recebeu neste mercado.

"Foram vários os fatores que contribuíram para a mudança: o clube, os adeptos apaixonados, o estádio e o facto de jogar na Bundesliga. Também as conversações com os responsáveis, Markus Krösche e Oliver Glasner. Foi tudo muito positivo. O primeiro treino com a equipa foi muito, muito positivo. As condições são ótimas: bom tempo, um bom centro de treinos e o facto de os adeptos também marcarem presença. Estou muito feliz e concentrado em fazer a minha vida em Frankfurt. Tenho lido que esta é a sétima melhor cidade para se viver. Estou entusiasmado", disse.

Recorde-se que o internacional alemão esteve no radar do Benfica, tendo sido tema inclusive da primeira conferência de imprensa de Roger Schmidt, o seu antigo treinador no PSV, como técnico do Benfica. "O Mario foi meu jogador, trouxe-o para o PSV. Claro que podia ser um bom jogador para o Benfica, mas ele foi muito claro: queria ficar na Alemanha, com a família, e foi isso que pesou mais na decisão. É um assunto encerrado", atirou Schmidt.