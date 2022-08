Kevin Trapp e a possibilidade de Kamada transferir-se para o Benfica: «Disse-lhe para ficar»

Kevin Trapp, guarda-redes do Eintracht Frankfurt, falou este domingo sobre a possibilidade de Daichi Kamada transferir-se para o Benfica até ao fecho do mercado de transferências."Disse-lhe para ficar. Temos de ter em atenção que não podemos vender jogadores porque precisamos de qualidade no plantel para os jogos na Liga dos Campeões e da Bundesliga", atirou o guardião alemão, em declarações citadas pela 'Sky Sports' germânica.Recorde-se que já este domingo, o diretor desportivo do Eintracht Frankfurt falou sobre os rumores que ligam o internacional japonês às águias. "Ele não é o primeiro jogador a ser negociado. O Daichi [Kamada] é um jogador importante e tem desempenhado um papel importante no nosso sucesso. Penso que ele ficará connosco", vincou Markus Krösche em declarações à DAZN, concluindo: "O objetivo é renovar o contrato, ele ainda tem um ano connosco. Ele sente-se confortável aqui e sabe com o que conta da nossa parte. Estou nisto há muito tempo para dizer que é uma decisão final porque qualquer coisa pode sempre acontecer e há circunstâncias nas quais precisamos de pensar."