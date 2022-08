Kostic negoceia com novo clube e desfalca Eintracht na Supertaça Europeia

O internacional sérvio Filip Kostic vai desfalcar o Eintracht Frankfurt quarta-feira, na disputa da Supertaça Europeia, diante do campeão continental, Real Madrid, por estar "em negociações finais com um novo clube", informou esta terça-feira o emblema alemão.

Segundo o comunicado divulgado no site oficial do vencedor da Liga Europa, a decisão foi tomada "também a pedido do [futuro] novo clube" do extremo esquerdo de 29 anos, que, segundo a imprensa germânica e italiana, está próximo de reforçar a Juventus, por 15 milhões de euros.

"Filip [Kostic] comportou-se de forma exemplar na última temporada. Sempre dissemos que, com uma oferta que é boa para todos os lados, não colocamos obstáculos no seu caminho e estamos prontos para falar", afirmou o diretor-desportivo do Eintracht, Markus Krösche.

O defesa lateral direito luso-angolano Aurélio Buta, lesionado num joelho, e o defesa central camaronês Jérôme Onguéné, com limitações físicas numa coxa, vão ser outras ausências dos alemães para o encontro com os espanhóis.

Real Madrid, vencedor da Liga dos Campeões, e Eintracht Frankfurt, detentor da Liga Europa, disputam a Supertaça Europeia na quarta-feira, a partir das 20 horas (hora de Lisboa), no Estádio Olímpico de Helsínquia.