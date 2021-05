Na Alemanha dizem que negociações do Atlético Madrid por André Silva "estão muito quentes"

Depois de se ter falado na possibilidade de André Silva rumar ao Real Madrid, num negócio que podia envolver uma troca com Luka Jovic, agora surgem informações de que o avançado português do Eintracht Frankfurt pode rumar à capital espanhola, mas para assinar com o Atlético Madrid.





"O assunto entre o André Silva e o Atlético está muito, muito quente. Têm havido muitas conversas e negociações", disse o jornalista Marc Behrenbeck, na Sky Sport, que não acredita na inclusão de Jovic no plantel do clube alemão a título definitivo. "Ele ganha demasiado, é quase impossível compensar isso."Formado no FC Porto, André Silva, de 25 anos, está a realizar uma grande temporada na Alemanha. Soma 25 golos e 7 assistências em 29 jogos disputados na Bundesliga.Segundo o site 'Sport1', o avançado português tem uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.