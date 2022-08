Treinador do Eintracht Frankfurt sobre o futuro de Kamada: «Vai ficar connosco, definitivamente»

Diachi Kamada tem estado este domingo nos holofotes da imprensa desportiva alemã desde que veio a público o interesse do Benfica no internacional japonês do Eintracht Frankfurt. O médio-criativo, que esta temporada já conta com quatro golos e duas assistências - ambas somadas hoje no triunfo por 4-3 sobre o Werder Bremen -, foi novamente tema de conversa no final da partida, com o treinador Oliver Glasner a assumir que o futebolista de 26 anos deverá continuar no clube.

"Antes do jogo fiquei aliviado por Kamada estar identificado connosco e com o nosso projeto. Falei muito com ele nos últimos dias. Vai ficar connosco, definitivamente", começou por dizer Oliver Glasner, em declarações à DAZN no final do encontro frente ao Werder Bremen neste domingo.

Já o diretor-desportivo Markus Krösche salientou o objetivo que o clube tem em renovar contrato com o internacional japonês. "O nosso objetivo é renovar contrato com ele. Ele sente-se confortável na equipa e sabe com o que pode contar aqui. Estou confiante de que ele ainda jogará mais um jogos connosco."