Hoeness dá vida ao Estugarda

Apresentado no início da semana como novo técnico do Estugarda - que tem no plantel Gil Dias e Tiago Tomás -, o alemão Sebastian Hoeness está a ter um arranque de sonho. Se a meio da semana garantiu a presença nas 'meias' da Taça - vitória (1-0) sobre o Nuremberga -, ontem fez a equipa sair do último lugar da liga com um triunfo (3-2) frente ao Bochum. A dupla portuguesa não esteve em ação - TT ficou no banco, Gil Dias fora dos convocados -, mas ganhou novo fôlego o Estugarda, agora em zona de playoff de descida. O novo lanterna vermelha é o Schalke, que perdeu (0-2) na receção ao Hoffenheim - não contou com Eduardo Quaresma - que, por seu turno, somou o terceiro triunfo consecutivo na Bundesliga e distanciou-se da zona perigosa da tabela classificativa.

Num duelo de meio da tabela, o Mönchengladbach venceu (2-0) na receção ao Wolfsburgo e colocou fim a uma série de cinco jogos sem vitórias.