Gil Dias marca golaço na estreia pelo Estugarda

Que estreia! O internacional sub-21 português Gil Dias estreou-se esta terça-feira pelo Estugarda com um golão no triunfo por 2-1 sobre o Paderborn, nos oitavos de final da Taça da Alemanha.Recém-contratado ao Benfica, o avançado luso de 26 anos foi suplente utilizado (entrou aos 82 minutos), mas precisou de apenas quatro minutos em campo para assinar uma autêntica obra de arte com um remate potentíssimo à entrada da grande área do Paderborn, equipa que até então liderava o marcador pela margem mínima (1-0).Incentivado pelo 'tiro' de Gil Dias, o Estugarda foi à procura do triunfo que garantia o apuramento para a próxima fase e conseguu-o... já nos últimos lances da partida, aos 90'+5, com o guineense Serhou Guirassy a vestir a 'pele' de herói.