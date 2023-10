Hat trick de Guirassy coloca Estugarda no comando da Bundesliga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um hat trick de Serhou Guirassy elevou este sábado o Estugarda à liderança provisória da Liga alemã, assegurando a vitória por 3-1 sobre o Wolfsburgo, enquanto o Borussia Dortmund imitou o Sp. Braga e bateu o Union Berlim

O triunfo na partida da sétima jornada permitiu ao Estugarda isolar-se na liderança da prova, com um ponto de vantagem sobre o Dortmund, que se impôs por 4-2 na receção ao Union Berlim, mas podem ser ambos ultrapassados pelo Bayer Leverkusen, terceiro classificado, que tem menos dois pontos e apenas entra em campo no domingo, para defrontar o lanterna-vermelha Colónia.

O Estugarda, com Tiago Tomás a titular, chegou ao intervalo em desvantagem, na sequência do golo marcado por Yannick Gerhardt, aos 34 minutos, mas o avançado internacional pela Guiné-Conacri virou o resultado a favor dos anfitriões, faturando aos 66, de grande penalidade, 78 e 82 e reforçando o comando da lista de melhores marcadores, com 13 remates certeiros.

O português Diogo Leite foi totalista na defesa do Union Berlim, mas incapaz de evitar os golos de Niclas Fullkrug (sete minutos), Nico Schlotterbeck (49), Julian Brandt (54) e Julian Ryerson (71), aos quais a equipa da capital apenas contrapôs os de Robin Gosens (nove) e Leonardo Bonucci (31, de grande penalidade).

O Union Berlim sofreu a quinta derrota seguida na Bundesliga, às quais se juntam duas para a Liga dos Campeões - a última, por 3-2, imposta pelo Sporting de Braga, na terça-feira -, o que relegou os berlinenses para o 13.º lugar da competição.

O Leipzig poderia ter igualado provisoriamente o Leverkusen, mas desperdiçou duas grandes penalidades, por Xavi Simons, aos 27 minutos, e Emil Forsberg, aos 61, e não foi além do 'nulo' na receção ao Bochum, num encontro que opôs os avançados portugueses Gonçalo paciência, titular nos visitantes, a Fábio Carvalho, suplente utilizado nos anfitriões.

Em outro jogo do dia, o Darmstadt venceu por 2-1 na visita ao Augsburgo.