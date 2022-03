Tiago Tomás de gala no regresso do Estugarda às vitórias

Ao quinto jogo pelo Estugarda, este sábado, Tiago Tomás voltou a vestir-se de gala, desta feita para dar um forte contributo para aquela que foi a sua primeira vitória (3-2) na Bundesliga, onde se encontra a jogar cedido pelo Sporting desde a última janela de transferências de janeiro.Neste receção ao Borussia Monchengladbach, Tiago Tomás somou a quarta titularidade consecutiva. O Estugarda chegou mesmo a estar a perder por duas bolas sem resposta, face aos golos de Alassane Pléa (14') e Marcus Thuram (35'), mas o génio do internacional sub-21 português ajudou a acelerar a reviravolta, participando nas jogadas do 1-2 e do 2-2, concluidas por Wataru Endo (38') e Chris Fuhrich (51').Tiago Tomás ainda estava em campo, quando Sasa Kalajdzic (83') assinou o golo que consumou a reviravolta no marcador, saindo um pouco mais tarde para receber uma manifestação de reconhecimento pelas boas exibições, em forma de aplausos dos adeptos na bancada, aos 90'+4.Além das participações nas jogadas dos golos referidos, TT também teve um par de oportunidades para faturar e assinou uma assistência com muita classe, no que viria a ser o 4-2, não tivesse sido, depois, anulado por fora de jogo de Omar Marmoush.Com esta vitória, o Estugarda leva agora 22 pontos e segue no 17.º posto, mas está a apenas um ponto de distância do 16.º, ocupado pelo Hertha Berlim, e que dá acesso ao play-off da prova, sendo mais uma via para a desejada permanência na Bundesliga.O Estugarda, de resto, já não vencia desde dezembro do ano passado, quando, na 15.ª jornada, foi triunfar ao terreno do Wolfsburgo, por 0-2. Agora, na 25.ª, voltou a festejar, ao quinto jogo de Tiago Tomás na equipa, que já soma dois golos na prova.