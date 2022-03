Tiago Tomás e a adaptação ao Estugarda: «Foram dois meses muito intensos»

Tiago Tomás confessou, em entrevista ao site oficial do Estugarda, que pensa "já estar adaptado à Alemanha e ao novo clube"."Já cá estou há dois meses e tem sido incrível. Foram dois meses muito intensos, foi algo novo para mim. No início teve um grande impacto, mas acho que me adaptei bem ao país e ao clube. Acho que estou a ajudar a equipa da mesma maneira que a equipa me está a ajudar. Quero continuar assim até ao final da temporada, e espero que juntos consigamos atingir os nossos objetivos. Os adeptos merecem", disse o avançado português.Tiago Tomás rumou à formação germânica por empréstimo do Sporting durante o mercado de inverno, num negócio que rendeu 500 mil euros aos cofres dos leões. O Estugarda ficou com uma opção de compra que deverá rondar os 14 milhões de euros.