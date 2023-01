Tiago Tomás e o futuro: «Sinto-me muito confortável no Estugarda, mas não posso tomar a decisão sozinho»

Tiago Tomás garantiu estar bem no Estugarda, clube onde cumpre a segunda época por empréstimo do Sporting, o qual termina no final desta temporada. O emblema alemão tem opção de compra do avançado, de 20 anos, mas, para isso, tem de pagar 12,5 milhões de euros aos leões."Sinto-me muito confortável no Estugarda, mas não tenho que tomar essa decisão sozinho. Muitos fatores têm um papel aqui. A minha parte é convencer através do futebol", frisou o jogador português, em entrevista ao 'Stuttgarter Zeitung' e ao 'Stuttgarter Nachrichten', no estágio dos germânicos em Marbella.