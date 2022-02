Tiago Tomás já se destaca na Bundesliga: avançado bisa ao segundo jogo pelo Estugarda

Em estreia na equipa titular do Estugarda, depois de já ter atuado 9 minutos diante do Eintracht Frankfurt, Tiago Tomás marcou este sábado o primeiro golo pela formação alemã na Bundesliga, ao empatar desta forma o duelo com o Bayer Leverkusen. Posteriomente até viria a bisar, isto num encontro que acabou com vitória dos farmacêuticos por 4-2.