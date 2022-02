Tiago Tomás: «Muito feliz por ter marcado os meus primeiros golos na Bundesliga»

O Estugarda não levou a melhor no duelo com o Bayer Leverkusen (2-4), em jogo da 22.ª jornada da Bundesliga realizado este sábado, mas não foi por culpa de Tiago Tomás. O jovem avançado cedido pelo Sporting à turma alemã estreou-se a titular com um 'bis' pela nova equipa, que mostrou ser insuficiente para conquistar pontos na receção ao Leverkusen.

No final da partida, Tiago Tomás mostrou-se "muito feliz" pelos golos apontados, mas nem tanto pelo resultado obtido no final. "Estou muito feliz por ter marcado os meus primeiros golos na Bundesliga, mas infelizmente não conseguimos ganhar o jogo. Na próxima semana haverá mais um desafio, vamos!", escreveu no Twitter.