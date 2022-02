Tiago Tomás no Estugarda: golos, recordes, reconhecimento e elogios

Passaram-se apenas 15 dias desde o fecho do mercado de transferências e Tiago Tomás já logrou atingir uma posição de destaque na Bundesliga com a camisola do Estugarda, clube ao qual foi emprestado pelo Sporting até 2023. O jovem internacional sub-21 português, de apenas 19 anos, mantém o ritmo acelerado que levou de Alvalade, recebendo elogios do novo treinador, convencendo a crítica e batendo recordes.

Se no plano coletivo ainda procura a primeira vitória, no individual dificilmente Tiago Tomás poderia esperar um melhor arranque no Estugarda. São 99 minutos em campo, divididos por dois jogos, e dois golos marcados, ambos na estreia a titular, frente ao Bayer Leverkusen na última jornada.

Logo aí atinge um registo recorde, tornando-se no primeiro português a bisar na estreia a titular na Bundesliga. Mas há mais. Essa exibição rendeu-lhe a entrada no melhor onze da 22.ª jornada do campeonato alemão, elaborado pela revista Kicker.

Tiago Tomás marcou dois golos em Leverkusen, mas bastava-lhe só um para ser integrado, como foi, na restrita lista de apenas 15 jogadores sub-20 – nesse sábado, 12 de fevereiro, tinha 19 anos, sete meses e 27 dias – que já faturaram na presente edição da Bundesliga. De todos eles, só TT e Georginio Rutter, do Hoffenheim conseguiram bisar na prova.



Refira-se ainda que, na lista (ainda mais restrita) de jogadores portugueses que marcaram dois golos numa só jornada da liga germânica estão ainda Hugo Almeida, Gonçalo Paciência, Raphael Guerreiro e André Silva.

Como se tudo isso não lhe bastasse para massajar o ego e prepará-lo para as batalhas que se avizinham, Tiago Tomás ainda ouviu mais uma série de elogios por parte do treinador Pellegrino Matarazzo: “Tiago Tomás tem velocidade, profundidade, sabe usar bem o corpo a esconder a bola dos adversários e os dois golos vão oferecer-lhe uma grande dose de confiança”.

Feitas as contas, em apenas dois jogos – na estreia oficial, contra o Eintracht Frankfurt, só alinhou os últimos nove minutos da partida – já marcou dois golos e está apenas um de igualar os três que apontou pelo Sporting em 24 aparições na primeira metade da temporada.

A deixar água na boca, Tiago Tomás tem a próxima batalha marcada para sábado, em Estugarda, frente ao Bochum.