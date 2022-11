Tiago Tomás regressa aos golos na Bundesliga em dia de centenário

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O internacional sub-21 português, Tiago Tomás, atingiu na noite desta sexta-feira o 100.º jogo a nível sénior e logo no mesmo duelo em que regressou aos golos na Bundesliga. Aos 20 anos, o avançado já soma 66 jogos pela equipa principal do Sporting (e nove golos…), mais 27 pelo Estugarda (seis) e sete pelos sub-21 portugueses (um golo).

A marca redonda foi brindada com mais um remate certeiro, o 16.º nesta caminhada, mas que foi insuficiente para levar de vencida a equipa do Borussia Monchengladbach, em duelo da 13.ª jornada da Bundesliga. Emprestado pelo Sporting ao Estugarda até ao final da presente temporada, Tiago Tomás não marcava no campeonato alemão desde a 7.ª jornada.