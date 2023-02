Tiago Tomás voltou a jogar depois de um mês parado devido a lesão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Estugarda perdeu, este sábado, por 2-1, em casa do Schalke 04, mas nem tudo foram más notícias para o treinador Bruno Labbadia. Isto porque Tiago Tomás voltou a jogar, como suplente utilizado, depois de um mês parado devido a uma lesão na parede abdominal.O Estugarda ganha assim um trunfo valioso na corrida pelo objetivo da permanência, que está ao alcance, mas de momento em risco, face ao 15.º posto que a equipa de Tiago Tomás ocupa.O avançado emprestado pelo Sporting ao Estugarda, até ao fim da presente época, entrou ao minuto 78 do jogo de hoje, referente à 22.ª jornada da Bundesliga, mas já não foi a tempo de mudar o rumo dos acontecimentos. E, apesar da longa ausência a que esteve sujeito, mantém-se como 12.º com mais minutos da equipa nesta temporada.