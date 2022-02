Treinador do Estugarda aplaude Tiago Tomás: «Joga com muita vontade e determinação»

Pellegrino Matarazzo não poupa nos elogios na hora de avaliar Tiago Tomás, reforço do 'seu' Estugarda neste mercado de inverno."Está a causar boa impressão. Vamos ver o quanto da nossa ideia de jogo ele já interiorizou. Pode ser utilizado no centro do ataque ou como extremo direito. Ele traz muita velocidade, ataca a profundidade e joga com muita vontade e determinação. Tiago é muito aberto e acolhedor. Ele fala muito bem inglês, por isso a comunicação não é um problema. Ele foi muito bem recebido pela equipa", afirmou o treinador esta quinta-feira na antevisão ao jogo com o E. Frankfurt.Recorde-se que o avançado português rumou ao emblema alemão por empréstimo de 18 meses (até junho de 2023) do Sporting, ficando o Estugarda com opção de compra no final da cedência.