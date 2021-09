Friburgo bate Augsburgo e sobe ao quinto lugar na Alemanha

O Friburgo ganhou este domingo em casa ao Augsburgo por 3-0, ascendendo ao quinto posto da Liga alemã, enquanto Bochum e Estugarda empataram sem golos no outro jogo do dia.

Na partida que fechou a sexta jornada da Bundesliga, o Friburgo arrumou o marcador logo na primeira parte, com golos de Lukas Kubler (6 minutos), Lucas Holer (25') e Vincenzo Grifo (33'), de penálti.

Com a vitória, o Friburgo subiu para o quinto lugar, com 12 pontos, enquanto o Augsburgo está na 15.ª posição com cinco pontos.

O duelo entre o Bochum e o Estugarda terminou empatado a zero, pelo que o primeiro continua em 17.º e penúltimo lugar, com quatro pontos, e o Estugarda é 13.º com cinco pontos.

O Bayern Munique, adversário do Benfica na Liga dos Campeões e que venceu na sexta-feira na visita ao campo do Greuther Furth (3-1), lidera o campeonato com 16 pontos.

O Bayer Leverkusen, que bateu no sábado o Mainz por 1-0, é segundo com 13 pontos, os mesmos que o Wolfsburgo, que perdeu fora com o Hoffenheim (3-1) e é o terceiro classificado.

O Borussia Dortmund, que pertence ao grupo do Sporting na liga milionária, também foi derrotado nesta jornada, por 1-0, na deslocação ao campo do Borussia Mönchengladbach, e está no quarto posto com 12 pontos.