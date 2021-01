Bruno Labbadia deixa comando técnico do Hertha

O Hertha Berlim anunciou este domingo a saída do técnico Bruno Labbadia da equipa da Liga alemã, com o diretor desportivo do clube, Michael Preetz, a deixar também o seu cargo.

"Semana após semana, Bruno e a sua equipa técnica investiram muito trabalho no desenvolvimento da equipa e queremos agradecer por isso. No entanto, os 17 pontos em 18 jogos deixam a equipa numa situação difícil. Após muita ponderação, sentimos que um novo treinador pode dar um novo impulso à equipa", disse Carsten Schmidt, presidente do conselho de administração.

O clube da capital alemã salienta que o substituto de Bruno Labbadia vai ser conhecido "nos próximos dias".

O Hertha foi derrotado no sábado em casa frente ao Werder Bremen, por 4-1, em jogo da 18.ª jornada, e está no 14.º lugar do campeonato, com 17 pontos.

O clube alemão anunciou também a saída imediata do diretor desportivo Michael Preetz.