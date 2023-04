«Adeus, vai-te f...!»: treinador do Hertha revolta-se e expulsa jogador do treino

O 'Bild' dá conta, este domingo, de um episódio no treino do Hertha Berlim a envolver o médio croata Ivan Sunjic, que terá sido expulso da sessão pelo treinador Pál Dárdai.Segundo explica a mesma fonte, o técnico não terá gostado da "falta de disciplina" do jogador, de 26 anos, e logo após o aquecimento dirigiu-se em palavras pouco amigáveis a Sunjic. "Estás a pensar em quê? Vai-te embora, adeus, vai-te f...", referiu, em frente a toda a equipa.O Hertha Berlim ocupa uma posição (muito) frágil na Bundesliga à passagem da 29.ª jornada. A formação alemã encontra-se no último lugar da tabela, com apenas 22 pontos, e vem de uma sequência de sete jogos oficiais sem ganhar.