Kevin-Prince Boateng anuncia que vai terminar carreira no final da época

Kevin-Prince Boateng, internacional ganês de 35 anos do Hertha de Berlim, anunciou esta terça-feira que terminará a sua carreira no final da época 2022/23."Esta é a minha última temporada como jogador de futebol profissional", anunciou no centro de treinos do Hertha. "Não importa o que aconteça. Mesmo que joguemos na Liga dos Campeões no próximo ano - esta é a minha última época".Kevin-Prince Boateng, irmão do defesa internacional alemão Jerome Boateng, fez a sua formação no Hertha de Berlim, tendo posteriormente passado pelas principais ligas europeias, onde respresentou Tottenham, Milan, Barcelona e Fiorentina, tendo conquistado um total de seis títulos, dos quais se destacam uma liga espanhola e uma liga italiana.Pela seleção do Gana fez ainda 15 jogos e apontou dois golos.O veterano médio de 35 anos havia renovado há seis dias com o clube da capital alemã por um ano.