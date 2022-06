Kevin-Prince Boateng renova com o Hertha e promete 2023 kebabs... de borla

View this post on Instagram A post shared by Hertha BSC (@herthabsc)

Aos 35 anos, Kevin Prince Boateng parece ainda estar aí para as curvas. Tanto para jogar futebol... como para fazer kebabs para depois oferecê-los aos adeptos da sua equipa, o Hertha Berlim. Mas já lá vamos... Primeiro, a novidade futebolística: o médio internacional ganês, que chegou ao clube no início da época passada proveniente do Monza, renovou contrato por mais uma temporada, até 2023, isto depois de uma época na qual se assumiu como decisivo. Ora, para assinalar a renovação do vínculo por mais uma temporada, o médio promete oferecer aos adeptos 2023 kebabs e até decidiu colocar as mãos à obra. No vídeo de anúncio do acordo surge ele próprio a produzir a sandes, mostrando até uma destreza assinalável para esta tarefa. Será que vai ser ele mesmo a tratar das 2023 doses que serão oferecidas?Voltando ao futebol, a renovação de contrato foi explicada por Fredi Bobic, o diretor desportivo da equipa, pela preponderância e capacidade de liderança que teve na fase mais decisiva da época. "O jogo do playoff com o Hamburgo mostrou-nos o quão importante o Prince é para nós. É o nosso líder e consegue puxar por todos. Precisamos de jogadores como ele na próxima temporada", declarou Bobic.