O húngaro Pal Dardai é o novo treinador do Hertha Berlim, substituindo no cargo Bruno Labbadia, despedido no domingo devido aos maus resultados, anunciou esta segunda-feira o clube da liga alemã de futebol.

Dardai, que treinava da equipa de sub-16 do clube, já orientou a equipa principal entre 2015 e 2019, e, enquanto jogador, é o recordista de jogos pelo Hertha Berlim, com 286 partidas disputadas.

"O meu plano era manter-me nos sub-16 e não treinar a equipa profissional, mas, naturalmente, estou feliz e disposto a ajudar", afirmou Dardai, que tem contrato até 2022.

Depois da derrota de sábado por 4-1 frente ao Werder Bremen, o clube, atual 14.º classificado da liga alemã, anunciou a saída do técnico Bruno Labbadia, e do diretor desportivo, Michael Preetz.