E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O alemão Sandro Schwarz é o novo treinador do Hertha Berlim, informou esta quinta-feira o clube que garantiu apenas no playoff a manutenção no escalão principal da Liga alemã de futebol.

"Hertha BSC tem um novo treinador. Sandro Schwarz chega proveniente do Dínamo Moscovo e assumirá a equipa na época de 2022/23. O treinador nascido em Mainz assinou até 2024", refere o Hertha na sua página oficial.

A formação de Berlim terminou o último campeonato em 16.º e antepenúltimo lugar, disputando o playoff de manutenção/promoção com o Hamburgo, terceiro da Bundesliga 2, perdendo em casa por 1-0 e vencendo fora por 2-0.