St. Juste mostra apoio a ex-companheiro de equipa que foi operado a um tumor nos testículos

Jean-Paul Boetius publicou esta sexta-feira uma mensagem nas redes sociais a dar conta de como correu a operação a que foi submetido para retirar tumor nos testículos."A cirurgia já foi realizada e correu bem. Obrigado a todos pelas palavras reconfortantes. Sinto-me abençoado e privilegiado por vossa causa. Um agradecimento especial ao Hertha Berlim e à equipa médica por me ajudarem", escreveu o médio do clube da capital alemã na sua conta de Instagram.Quem reagiu foi St. Juste, que foi companheiro de equipa do jogador, de 28 anos, nos holandeses do Feyenoord e nos alemães do Mainz. O central do Sporting comentou a publicação de Boetius com um coração e uma hastag e ainda publicou uma story com a mensagem de Boetius e, a acompanhar, um coração e um emoji a demonstrar força, no Instagram.