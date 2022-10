Eduardo Quaresma fez estreia na Bundesliga

Considerado por muitos o melhor campeonato do Mundo, a Bundesliga viu, esta sexta-feira, mais um jogador português entrar na sua história.O defesa-central Eduardo Quaresma, com apenas 20 anos, fez a sua estreia pelo Hoffenheim, clube ao qual foi emprestado, na última janela de transferências, pelo Sporting, num acordo válido até ao final da presente temporada.O internacional sub-21 português foi lançado nos minutos finais, aos 88', pelo treinador germânico, André Breitenreiter, tendo assim participado no expressivo triunfo sobre o Schalke 04,, em Gelsenkirchen, em jogo referente à 10.ª jornada do campeonato alemão.