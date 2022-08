Eduardo Quaresma oficializado no Hoffenheim: «Ambiente ideal para o meu desenvolvimento»

O Hoffenheim oficializou a contratação de Eduardo Quaresma, jovem central de 20 anos que chega à Bundesliga emprestado pelo Sporting. O clube alemão, segundo revelou no seu site, ficou com opção de compra no final da cedência."O Hoffenheim oferece-me o ambiente ideal para um maior desenvolvimento. Vários jogadores já mostraram que isso é possível acontecer aqui e o Hoffenheim também tem essa reputação em Portugal", explicou Quaresma, que na época passada esteve emprestado ao Tondela. "O clube representa um futebol fresco, moderno e ambicioso. Estou curioso sobre minha nova equipa e tudo o que está por vir."O diretor do futebol profissional do clube, por sua vez, não poupou nos elogios ao defesa português. "O Eduardo é tão jovem quanto talentoso e já completou uma temporada completa na primeira liga portuguesa em alto nível. Com a sua velocidade, o seu bom comportamento defensivo e as suas capacidades, é extremamente promissor", disse Alexander Rosen.